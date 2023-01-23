أسعار الدولار اليوم الاثنين 23 يناير 2023

الإثنين 23/يناير/2023 - 10:39 ص

شهد سعر الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023، ثاني تعاملات البنوك وسط ترقب لارتفاع أو انخفاض في سعر الدولار وفقا لآليات العرض والطلب.

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 29.85 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في بنوك الإهلي المصري - بنك مصر - بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 يناير 2023

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

29.80 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

29.85 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

29.80 جنيه للشراء. 29.92 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.