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الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» تناقش تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية

مجلس الشيوخ - صورة
مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
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تناقش لجنة حقوق الإنسان اليوم الإثنين، اقتراحًا مقدم من النائب محمود سمير تركى بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

 

وتعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سعد الشلمة، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة، بجوار قصر الثقافة الذى يتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، لاستغلالها كحديقة ومقر لعرض النشاطات الاجتماعية والثقافية الخاصة بقصر الثقافة.

كما تناقش اللجنة اقتراحا برغبة، مقدم من النائب محمد مجدى فريد، بشأن إقامة مقبرة للعظماء في العاصمة الإدارية الجديدة.

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