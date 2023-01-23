اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالجهات الإدارية في الدولة

الإثنين 23/يناير/2023 - 06:10 ص

أعلنت وزارة المالية في بيان لها، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2023

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة.

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تم صرف المتأخرات ٥ يناير بدلًا من ٨ يناير احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، كما سيتم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق ٢٠ مارس بدلًا من الخميس الموافق ٢٣ مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته.