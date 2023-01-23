اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم

الإثنين 23/يناير/2023 - 06:50 ص

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقه ووالدته، في منطقة الهرم والشروع في قتل زوج شقيقته، بعد أن أجلت هيئة المحكمة، الجلسة الماضية إلى جلسة أمس الأحد، للنطق بالحكم على المتهم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، قيام المتهم في نوفمبر من العام الماضي 2021 بدائرة قسم شرطة الهرم، بقتل شقيقه من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشادة كلامية فيما بينهما، وهو ما جعله يستشيط غضبًا من أخيه فسولت له نفسه قتله.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه لم يردعه رابط الدم بينهما، فدلف إلى غرفته وسدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة بجسده مستخدمًا سلاحا أبيضا «سكين»، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم لم يرتدع من قتل شقيقه وقتل والدته حينما هبت لنجدة نجلها من تعدى المتهم عليه، فعاجلها بعدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا بها الإصابات التي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية، كما شرع في قتل زوجة شقيقه التي فرت من أمامه أثناء تسديد طعنات لها في الجانب الأيسر.