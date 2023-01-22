ads
الأحد 22 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اقرأ في عدد البوابة غدًا: 30 كاتبًا أوروبيًا يتحاورون مع عشرات الكتاب المصريين والعرب على صفحات "البوابة" يوم الاثنين من كل أسبوع

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

تقرأ غدًا في العدد  الإسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 23 يناير 2023:

انطلاقة جديدة وميلاد عملاق لموقع "لو ديالوج" فى فرنسا الذي يؤسس لحوار الشرق والغرب  وبه مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، منها:

 

-انفرادات ومواد حصرية وحوارات وتحليلات من إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا وإيران وتركيا.. حوار بلا ضفاف ورؤى لأهم القضايا والإشكالات

 

-لأول مرة منذ الطهطاوى وطه حسين 30 كاتبًا أوروبيًا يتحاورون مع عشرات الكتاب المصريين والعرب على صفحات«البوابة» يوم الاثنين من كل أسبوع.

 

-عبدالرحيم علي يكتب  الحلم..منصة للحوار المجتمعى بين أطياف مختلفة من الكتاب والمفكرين والسياسيين فى الغرب والشرق لعلنا نستطيع أن نسمع بعضنا بعضًا

واقرأ داخل العدد:

-هل الطاقة النووية هي الحل الأمثل لتقليل الكربون؟ بقلم كورين ليباج

-رئيس التحرير رولان لومباردي موقع لوديالوج يكتب مشروعات السيسي الوطنية وطموحاته ونضاله ضد الإخوان ثورة غير مسبوقة في المنطقة

 

-السيناتور "جاكلين يوستاش برينيو تكتب فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام.. مشكلتنا مع الإسلام السياسي

-حقوق الإنسان بين الغرب والعالم بقلم دكتور عبدالمنعم سعيد

وهناك العديد من القضايا والملفات الشائكة التى تطرق لها العدد في منطقة الشرق الأوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريدة البوابة انطلاقة جديدة لو ديالوج انفرادات