اقرأ في عدد البوابة غدًا: 30 كاتبًا أوروبيًا يتحاورون مع عشرات الكتاب المصريين والعرب على صفحات "البوابة" يوم الاثنين من كل أسبوع

الأحد 22/يناير/2023 - 08:35 م

تقرأ غدًا في العدد الإسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 23 يناير 2023:

انطلاقة جديدة وميلاد عملاق لموقع "لو ديالوج" فى فرنسا الذي يؤسس لحوار الشرق والغرب وبه مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، منها:

-انفرادات ومواد حصرية وحوارات وتحليلات من إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا وإيران وتركيا.. حوار بلا ضفاف ورؤى لأهم القضايا والإشكالات

-لأول مرة منذ الطهطاوى وطه حسين 30 كاتبًا أوروبيًا يتحاورون مع عشرات الكتاب المصريين والعرب على صفحات«البوابة» يوم الاثنين من كل أسبوع.

-عبدالرحيم علي يكتب الحلم..منصة للحوار المجتمعى بين أطياف مختلفة من الكتاب والمفكرين والسياسيين فى الغرب والشرق لعلنا نستطيع أن نسمع بعضنا بعضًا

واقرأ داخل العدد:

-هل الطاقة النووية هي الحل الأمثل لتقليل الكربون؟ بقلم كورين ليباج

-رئيس التحرير رولان لومباردي موقع لوديالوج يكتب مشروعات السيسي الوطنية وطموحاته ونضاله ضد الإخوان ثورة غير مسبوقة في المنطقة

-السيناتور "جاكلين يوستاش برينيو تكتب فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام.. مشكلتنا مع الإسلام السياسي

-حقوق الإنسان بين الغرب والعالم بقلم دكتور عبدالمنعم سعيد

وهناك العديد من القضايا والملفات الشائكة التى تطرق لها العدد في منطقة الشرق الأوسط