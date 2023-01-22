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الأحد 22 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديمبلي يقود هجوم برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمى لمواجهة خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات  الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني.

واعتمد تشافي على الثلاثي أنسو فاتي ورافينها وعثمان ديمبلي، ويسعى برشلونة للفوز في المباراة والهروب بصدارة الدوري الإسباني وتوسيع الفارق مع الوصيف ريال مدريد.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كريستنسن - أليخاندرو بالدي - كوندي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: رافينها - أنسو فاتي - عثمان ديمبلي

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، فيما يأتي خيتافي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.
 

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