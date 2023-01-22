ads
الأحد 22 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة إعلامي ومحامي إلى المحاكمة في قضية مقتل شيماء جمال

شيماء جمال
شيماء جمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي أحمد رجب وآخر، إلي المحاكمة العاجلة في قضية الإعلامية شيماء جمال وتحديد جلسة 4 فبراير لنظر أولى الجلسات.
 وأكد أشرف فرحات، محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، أنه تقدم بـ21 مقطع فيديو في أولى جلسات محكمة جنح الزيتون، تثبت واقعة السب والقذف من الإعلامي أحمد رجب وآخر، وطالب الدفاع بإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.

المحاكمة العاجلة قضية الإعلامية شيماء جمال أشرف فرحات