إحالة إعلامي ومحامي إلى المحاكمة في قضية مقتل شيماء جمال

الأحد 22/يناير/2023 - 05:29 م

قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي أحمد رجب وآخر، إلي المحاكمة العاجلة في قضية الإعلامية شيماء جمال وتحديد جلسة 4 فبراير لنظر أولى الجلسات.

وأكد أشرف فرحات، محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، أنه تقدم بـ21 مقطع فيديو في أولى جلسات محكمة جنح الزيتون، تثبت واقعة السب والقذف من الإعلامي أحمد رجب وآخر، وطالب الدفاع بإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.