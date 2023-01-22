الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مقدسيين.. ومُستوطنون يضعون بوابة إلكترونية عند «عين سلوان»

الأحد 22/يناير/2023 - 04:43 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ناشطا مقدسيًا من حي "الشيخ جراح" في القدس المُحتلة.

وقالت مصادر بالقدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط محمد أبو الحمص، أثناء تواجده في الحي المذكور بحجة حيازة العلم الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك الناشطة المقدسية عبير أبو خضير من بلدة "شعفاط" شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل زوجها الأسير المُحرر ناصر أبو خضير.

وفي السياق ذاته، مددت سلطات الاحتلال اعتقال منذر حمادة من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الثلاثاء القادم، وهو زوج الأسيرة فدوى حمادة.

كما مددت اعتقال الشقيقين محمد ودجانة عطون من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الأربعاء القادم.

ونصب مستوطنون بوابة إلكترونية، عند مدخل "عين سلوان"، لاستخدامها كممر إلى المنطقة، والأنفاق أسفل حي وادي حلوة.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين، تابعة لجمعية "العاد" الاستيطانية، بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة "عين سلوان"، جنوب القدس المحتلة، وأجروا أعمالًا في محيط المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال بعد عدة أسابيع من الاستيلاء على أكثر من 7 دونمات محيطة بـ عين سلوان "أرض الحمراء وأرض موقف للمركبات"، حيث تتواصل في المنطقة أعمال حفر ووضع بوابات وخلع أشجار مثمرة، إضافة إلى تجريف وبناء سلاسل حجرية في الموقع.