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الأحد 22 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بتهمة النصب وممارسة أعمل الدجل والشعوذة على المواطنين بالإسكندرية

ضبط شخصين بالإسكندرية
ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطني
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة ، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة – وآخر "معاون له") وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – كذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) .

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .
 اتخذت الإجراءات القانونية.
 

حماية الآداب فيس بوك