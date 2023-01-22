ضبط شخصين بتهمة النصب وممارسة أعمل الدجل والشعوذة على المواطنين بالإسكندرية

الأحد 22/يناير/2023 - 03:00 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة ، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة – وآخر "معاون له") وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – كذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) .

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

اتخذت الإجراءات القانونية.

