استخدامات كبار السن لوسائل الإعلام في رسالة دكتوراه بـ"إعلام القاهرة"

الأحد 22/يناير/2023 - 10:26 ص

تناقش كلية الإعلام جامعة القاهرة رسالة دكتوراه للباحثة شرين ماجد صابر محمود، مقدم برامج ثاني بشبكة البرنامج العام، يوم الأربعاء المقبل 25 يناير بقاعة المؤتمرات بالكلية، والتي يدور موضوعها حول استخدامات كبار السن في مصر للإعلام التقليدي والجديد والإشباعات المتحققة منها.

وتضم لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة الدكتورة راجية قنديل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا ورئيسًا، الدكتورة أمال كمال طه أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان، الدكتورة أمل السيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكذلك الدكتورة مني عبد الوهاب أبو الوفا أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا مشاركًا.

وأبرزت الدراسة ضمن نتائجها تعدد الإشباعات المتحققة لدي كبار السن من استخدامهم سواء للإعلام التقليدي كالصحف والقنوات والإذاعات، أو وسائل الإعلام الجديدة كالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الحصول علي المعلومات، ومطالعة الأخبار إضافة أيضًا إلي التسلية والترفيه والتواصل مع الأصدقاء.