أسعار الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023

الأحد 22/يناير/2023 - 09:18 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ووصل سعر عيار 21 - الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب إلى نحو 1765 جنيها للبيع و1785 جنيها للبيع.

كما سجل سعر عيار 24 - الأعلى فئة نحو 2017 جنيها للبيع و2040 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 1513 جنيها للبيع و 1530 جنيها للشراء.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 14.12 ألف جنيه للبيع و14.28 ألف جنيه للشراء.

كما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.444 ألف جنيه للشراء.

وسجل سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.04 مليون جنيه للشراء.