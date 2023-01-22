استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
ووصل سعر عيار 21 - الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب إلى نحو 1765 جنيها للبيع و1785 جنيها للبيع.
كما سجل سعر عيار 24 - الأعلى فئة نحو 2017 جنيها للبيع و2040 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 1513 جنيها للبيع و 1530 جنيها للشراء.
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 14.12 ألف جنيه للبيع و14.28 ألف جنيه للشراء.
كما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.444 ألف جنيه للشراء.
وسجل سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.04 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023
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استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.