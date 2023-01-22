وزنه 3 كيلوجرامات| العثور على أضخم ضفدع في التاريخ (صور)

الأحد 22/يناير/2023 - 07:31 ص

اكتشف حراس الغابات في أستراليا على ضفدع ضخم بين أشجار متنزه ساحلي في حديقة كونواي الوطنية شمال كوينزلاند بأستراليا، وأُطلق عليه اسم "توادزيلا".

وقالت حكومة أسترالية، إنه تم العثور على الضفدع عن طريق رجال حماية الحياة البرية، وذلك أثناء تواجدهم في متنزه كونواي الوطني، حيث أجبروا على التوقف بعد رؤيتهم أحد الثعابين في ممر، وذلك حسبما ذكرت «عربية سكاي نيوز».

العثور على أضخم ضفدع

وتم الكشف عن وزن الضفدع الضخم الذي أذهل الجميع والذي يلقب بالضفدع "الوحش" ووصل زنه لـ 2.7 كغ، ويعتقد أنه أنثى، ووصل طوله إلى 255 ملم، ومن المرجح أن متحف كوينزلاند سيجري قياساته عندما يستقبلوه".

وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قد سجلت أكبر ضفدع في التاريخ بعدما وصل وزنه 2.65 كجم، والذي سجله ضفدع اكتشف في السويد عام 1991.

ضفدع ضخم

وتعتمد ضفادع القصب في غذائها بشكل رئيسي على الحشرات الحية، لكنها قد تأكل أي شيء يصادفها، ويشمل ذلك طعام الحيوانات الأليفة أو حتى الفضلات المنزلية.

كما تعتبر الضفادع من أكثر الحيوانات في ضررها في أستراليا، ووصل عددها حتى الآن إلى أكثر من مليارين ضفدع.