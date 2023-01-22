«الوضع الهادئ»| إنستجرام تطلق ميزة جديدة لمكافحة إدمان الموبايلات

الأحد 22/يناير/2023 - 07:01 ص

طرح تطبيق إنستجرام ميزة جديدة تُسمى "Quiet Mode" وذلك لتقليل عدد التنبيهات التي يراها الأشخاص، وبالتالي مساعدة المستخدمين على مكافحة إدمان الهواتف الذكية.

وهذه الميزة تعمل بوضع كتم للإشعارات وإرسال الردود تلقائيا على الرسائل المباشرة دون الحاجة لاستخدام الهاتف، كما أنها تضيف حالة جديدة "الوضع الصامت" وذلك يوجد أسفل أسماء الملفات الشخصية على إنستجرام، ويكون برمز هلال صغير ليراه الآخرون بسهولة.

خاصية Quiet Mode



والوضع الهادئ يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات، فعند تفعيل هذه الخاصية الجديدة على الهواتف المحمولة ستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار ملء الشاشة لتذكيرك بتشغيل الإعداد وعرض مقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء الوضع الهادئ، ويمكن للمستخدمين التبديل بين تشغيل الوضع الهادئ وإيقاف تشغيله في إعدادات التطبيق واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيًا، وسيتلقى المستخدمون أيضًا مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل الوضع الهادئ بعد أن يقضوا "عدة دقائق" على انستجرام أثناء الليل.

وصرحت الشركة «ميتا»، بأنها تقدم تقنية حديثة وخاصة المراهقين والمراهقات لاستغلال وقتهم وتجاربهم على إنستجرام، وتعكس هذه الميزات الجديدة العمل المستمر لبناء أشياء مفيدة للشباب ومفيدة للمبدعين، بالإضافة إلى أن شركة ميتا تأمل أن تشجع هذه الميزة الجديدة على وضع حدود مع الأصدقاء والمتابعين من خلال إخبارهم بأنهم غير متاحين.

ولتشغيل هذا التطبيق يمكن للأشخاص وخاصة المراهقين من الشباب اختيار الوضع الهادئ الجديد من خلال التوجه إلى الإعدادات، متبوعة بالإشعارات، وعندما يرسل صديق أو متابع رسالة إلى شخص ما في الوضع الهادئ، فسيحصل على رد يفيد بأنه لم يتم إخطاره لأنه تم تشغيل الأداة.

