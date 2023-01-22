روسيا تصنع ملابس واقية لجنودها بمواصفات خاصة

الأحد 22/يناير/2023 - 08:31 ص

صرح إعلام روسيا أن الباحثين والخبراء في دولة روسيا يمكثون في العمل على تصنيع وابتكار ملابس حديثة بمواصفات خاصة وذلك من خلال ورشة لتصنيع الملابس لعناصر الجيش الروسي.

وذكرت قناة "SHOT" على تطبيق تليجرام أنه "تعمل ورشة لتصنيع الملابس قد بدأت بتصنيع (معاطف إخفاء) وسراويل قصيرة واقية خاصة لعناصر الجيش الروسي"، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وقالت القناة في منشور لها "أعيد توجيه الورشة التي كانت تنتج في السابق سترات وسراويل وألبسة عادية، لتلبية احتياجات جنود الجيش الروسي، وتمكنت الورشة من تطوير معطف مموه خاص قادر على إخفاء الجنود عن استخبارات العدو..السرّ في هذا المعطف هو بطانته الخاصة التي تحتفظ بالحرارة، وبالتالي يصبح الشخص الذي يرتديه غير مرئي تماما من قبل كاميرات الدرونات التي تعتمد تقنيات التصوير الحراري".

وتبعا للقناة فإنه وبالإضافة إلى المعطف المذكور بدأت الورشة بخياطة سراويل قصيرة مصنوعة من ألياف خاصة شديدة المتانة قادرة على مقاومة الشظايا، وتم اختبار عينات المنتجات الجديدة وأثبتت تلك المنتجات فعاليتها.

وأشارت القناة إلى أن الورشة المذكورة قادرة في الشهر على إنتاج 15 ألف قطعة من "معاطف الإخفاء" و"السراويل الواقية"، وأكياس النوم، وغيرها من الأشياء الأخرى اللازمة للجنود.