خبراء روس يطورون بندقية قنص جديدة عالية الكفاءة

الأحد 22/يناير/2023 - 09:30 ص

صرحت المؤسسة الحكومية الروسية “روستيخ” أن الخبراء فيها يعملون على تطوير بندقية قنص جديدة عالية الكفاءة.

وقال «بيكخان أوزدويف» الرئيس التنفيذي لقسم التسليح في المؤسسة: "تعمل حاليا مجموعة التقنيات الحديثة الدقيقة التابعة لمؤسستنا على تطوير بندقية قنص جديدة من عيار 12،7х108 ملم، والجديد في السلاح يمكن تكييفه مع الاحتياجات المختلفة لمستخدمه بفضل العناصر العديدة التي يمكن تعديلها فيه"، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وأضاف الرئيس التنفيذي لقسم التسليح، "تعمل روستيخ باستمرار على تطوير الأسلحة الفردية الموجودة، وصنع نماذج جديدة من الأسلحة، أحد المجالات الواعدة التي تعمل عليها مؤسستنا حاليا هو تطوير بنادق قنص من عيار كبير، هذه البنادق تمكّن من التعامل مع العدو على مسافات كبيرة، الأمر الذي يقلل من خطر تعرض مستخدميها للنيران المعادية".