اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر يناير لمدة 4 أيام

الأحد 22/يناير/2023 - 06:00 ص

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يناير 2023 اليوم الأحد وتستمر لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء المقبل لـ 5.5 مليون موظف موزعين على 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية بالجهاز الإداري للدولة وفق كتاب وزارة المالية الدوري، الذي حدد مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، بالإضافة إلى مرتبات شهري فبراير ومارس.

وراعت وزارة المالية، بحسب الكتاب الدوري، الإجازات والعطلات الرسمية والدينية خلال توزيع مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023، داعية الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين في القطاع للمرة الأولى بحد أدنى للأجر 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، بدءًا من الشهر الجاري، بالإضافة إلى علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 100 جنيه وفقًا قرار المجلس القومي للأجور.