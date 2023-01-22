اليوم.. جنايات دمنهور تصدر حكمها في قضية رشوة جامعة دمنهور

الأحد 22/يناير/2023 - 06:10 ص

تصدر اليوم الأحد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حكمها فى قضية رشوة جامعة دمنهور المتهم فيها الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، و5 آخرين بتهمة الرشوة والفساد للنطق بالحكم في جلسة اليوم الأحد 22 يناير.

ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل، القضية المحالة من نيابة امن الدولة العليا، التى وجهت اتهامات الفساد والرشوة إلى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين بتقديم الرشوة، كما أخلت النيابة سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة بعد اعترافه بالوساطة بين المتهمين والمقاولين المتهمين بتقديم الرشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد توصلهم إلى طلب المتهمين رشاوى من المقاولين مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من مباني الجامعة وكلياتها، لصالحهم، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة.