اليوم.. تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة الألعاب الإلكترونية اقتصادياتها وصناعتها

الأحد 22/يناير/2023 - 07:20 ص

تستكمل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، بشأن الألعاب الالكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

الجدير بالذكر، أن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقدم باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجهًا لوزارة الثقافة بشأن خطة الوصول لطلاب المدارس في كل ما تنتجه من أعمال مسرحية وفنية.