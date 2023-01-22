اليوم.. «إقامة مقبرة للعظماء في العاصمة الإدارية» على طاولة ثقافة الشيوخ

الأحد 22/يناير/2023 - 07:40 ص

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إقامة مقبرة للعظماء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الشلمة بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة الموجودة بجوار قصر الثقافة والتي تتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير لاستغلالها كحديقة ومقر لعرض النشاطات الاجتماعية والثقافية الخاصة بقصر الثقافة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.