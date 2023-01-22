اليوم.. محاكمة حلاق بتهمة قتل سائق توك توك في الخانكة

الأحد 22/يناير/2023 - 07:10 ص

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوه، وأمانة سر محمود سامي، محاكمة حلاق متهم بقتل صاحب «توك توك» والتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد محمود حنفي محمود"، حلاق، 25 سنة، قتل المجني عليه "أحمد أسامة عبد العزيز سيد"، سائق توك توك، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أسدى له طعنه قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عازيا قصد المتهم إزهاق روحه.