اليوم.. بدء حجز 672 شقة بمشروع نزهة الأندلس في القاهرة الجديدة

الأحد 22/يناير/2023 - 06:40 ص

يبدأ اليوم الأحد حساب التمويل الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمرافق، طرح 672 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس، بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة.

ويتم الحجز والتقديم من خلال بنك التعمير والإسكان، حيث يكون الحجز إلكترونيا بنظام أسبقية الحجز "أونلاين" عبر الرابط التالي: https://www.hdb-reservation.com/

وأكد حساب التمويل الاقتصادي، أنه سيتم إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 22/1/2023، عبر الرابط التالي:

https://www.hdb-reservation.com

والوحدات السكنية المطروحة للحجز في مشروع نزهة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة عبارة عن نصف تشطيب، أي تشطيب الواجهات الخارجية والسلم والمدخل، وتركيب الباب الرئيسي للعمارة والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك والبلكونات.

كما يتم تسليم الوحدة على بياض المحارة ومواسير الصرف والتغذية الخارجية ومواسير الكهرباء.

شروط الحجز في مشروع نزهة الأندلس

1- أن يكون المتقدم للحجز شخص مصري الجنسية.

2- لا يحق للأسرة المتقدم حجز أكثر من وحدة.

3- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ويكون له أهلية التصرف والتعاقد.

4- عدم حصول المتقدم أو أحد أفراد أسرته على قطعة أرض أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.