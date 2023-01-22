ads
الأحد 22 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الكينج يشكر السعودية بعد حصوله على جائزة صناع الترفيه الفخرية

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص النجم محمد منير على توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية، وذلك عقب تكريمه وحصوله على جائزة صناع الترفيه الفخرية بحفل joyawards.

ونشر الكينج تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: “فخر لأي فنان أن يتم تكريمه وسط زملائه من الوسط الفني من كل أنحاء العالم، شكرًا المملكة العربية السعودية على حُسن الاستضافة، ‏شكرًا ⁦‪#Joyawards ‬⁩، شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وكان الفنان محمد منير قد حصل على جائزة صناع الترفيه الفخرية لمسيرته الاستثنائية، في حفل Joy Awards الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وقدم الكينج في حفل Joy Awards أغنية "الليلة ياسمرا" بتوزيع جديد، وسط تصفيق حاد وحماس كبير من الجمهور، ويهتفون بنحبك يامنير.

يشار إلى أن حفل Joy Awards قد شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين.

323959356_1228006888154592_6578338227787687516_n
323959356_1228006888154592_6578338227787687516_n
جائزة صناع الترفيه الفخرية الفنان محمد منير الكينج المملكة العربية السعودية حفل joy awards