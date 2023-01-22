الكينج يشكر السعودية بعد حصوله على جائزة صناع الترفيه الفخرية

الأحد 22/يناير/2023 - 01:58 ص

حرص النجم محمد منير على توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية، وذلك عقب تكريمه وحصوله على جائزة صناع الترفيه الفخرية بحفل joyawards.

ونشر الكينج تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: “فخر لأي فنان أن يتم تكريمه وسط زملائه من الوسط الفني من كل أنحاء العالم، شكرًا المملكة العربية السعودية على حُسن الاستضافة، ‏شكرًا ⁦‪#Joyawards ‬⁩، شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وكان الفنان محمد منير قد حصل على جائزة صناع الترفيه الفخرية لمسيرته الاستثنائية، في حفل Joy Awards الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وقدم الكينج في حفل Joy Awards أغنية "الليلة ياسمرا" بتوزيع جديد، وسط تصفيق حاد وحماس كبير من الجمهور، ويهتفون بنحبك يامنير.

يشار إلى أن حفل Joy Awards قد شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين.