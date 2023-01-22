أنغام تحصد جائزة أفضل مطربة في حفل joy awards وتهديها لمصر

الأحد 22/يناير/2023 - 01:05 ص

حصلت الفنانة أنغام على جائزة أفضل مطربة في حفل توزيع جوائز joy awards على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

المطربة أنغام نصل على جائزة أفضل مطربة

ووجهت "أنغام" رسالة شكرا للمملكة العربية السعودية وجمهورها، كما أهدت الجائزة لـ مصر، قائلة: « كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين، يوم رائع ومشرف، إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصيًا ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كتير، مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور».

وتابعت أنغام: «عايزة أقول شكرًا على الجائزة وشكرًا لهيئة الترفيه اللي بتحقق الأحلام اللي بتحقق الأحلام لواقع، شرف ليّا إني واقفة هنا في الرياض وده حلم اتحقق، وعايزة أشكر بلدي وأهديها لمصر، واتمنالكم ديمًا كل الأيام الحلوة والسنين اللي جايه ازدهار وأحلام بتتحق يا أبو ناصر شكرًا».

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوي أووردز Joy Awards يقام تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة "MBC"، وحرص عدد كبير من الفنانين والنجوم العالميين على حضور الحفل، من بينهم جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير رونالدو، صوفيا فيرجارا، أميتاب باتشان، فرقة كايروكي، ياسمين صبري، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي.