في "لا شيء هنا" للكاتب خيري حسن.. تقرأ وكأنك ترى

الأحد 22/يناير/2023 - 02:00 ص

كيف نجح طفل عمره 4 أعوام فى فرض صداقته على شاعر بجحم أمل دنقل؟ وما هي آخر الكلمات التى نطق بها لسان الشاب الصعيدي الثائر خليل أبو زيد أمام ( مشنقة) المحتل الإنجليزي عام 1919.

وكيف نجح سائق سيارة طائشة - نصف نقل - ( عام 2002) فى تضيق الطريق على سيارة الفنان مخلص البحيري مما افقده السيطرة على عجلة القيادة فطارت السيارة بركابها( هو وزوجته وأطفاله) فى مياه الملاحات ليلفظوا أنفاسهم غرقاَ؟..

ولماذا قتل ( فراش مكتب ) مفكر وأديب بقيمة وقامة صبحي وحيدة بسكين ثمنه 3 قروش فقط فى عز الضهر بشارع قصر النيل وسط القاهرة؟

ولماذا قتل ريجسير اسمه (حنا) الفنانة وداد حمدى ثم شرب الشاى بعد قتلها، وعاد لبيته وجلس يأكل وجبة سمك طازجة؟ وكيف نجح الفنان أنور وجدى فى إقناع الفنانة ليلى فوزى بالطلاق من زوجها المطرب عزيز عثمان الذي مات بسبب هذا الطلاق؟

ومن الذي قتل المخرج نيازى مصطفى فى غرفة نومه (بفوطة) قديمة؟

ولماذا قتل (حداد) الكاتبة والمترجمة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر( بمفك ) قديم؟ ولماذا اضطهد أنيس منصور المترجم زهير الشايب حتى الموت؟ وما هى ظروف وفاة الكاتب الصحفي محمود عوض؟

فى كتاب “لا شئ هنا” للكاتب خيري حسن سوف تقرأ تفاصيل هذه الحوادث، والقضايا، والحكايات، والنهايات، الدرامية، الدامية، بأسلوبه السهل، السردي، الأدبي، السلس، والممتع، العميق - "ساحر الكتابة الصحفية" حسبما وصفه كبار النقاد والصحفيين - ليعرف القارئ بعض من هذه الحقيقة..

ويترك الكتاب لك - كقارئ - البعض الآخر لتفكر فيه، وتبحث عنه...

فى هذا الكتاب ستكتشف - أو هكذا يعتقد الكاتب - إن كل شئ هنا؛ لأنك - ببساطة وبهدوء وبقناعة - سوف تقرأ... وتفكر....وكأنك ترى!

فى ندوة الكتاب التى تقام بقاعة (كاتب وكتاب) يوم الجمعة المقبل الموافق 27 يناير الساعة 3 عصرا ستكون شخصيات، وحكايات، ومرويات، وبدايات، ونهايات، ونجاحات هذه الشخصيات وغيرها، ستكون - أي شخصيات الكتاب - على موعد مع الدكتور المفكر عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة المصرية والكاتب الفلسطيني ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة مع الدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق الذي سيدير هذه الندوة بحضور عدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين والمبدعين المصريين والعرب وجمهور وزوار معرض القاهرة للكتاب 2023.

الكتاب صادر عن دار غراب للطبع والنشر - القاهرة - 2023