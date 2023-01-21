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السبت 21 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع في القمة ١٢٥

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة ١٢٥ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في أشهر دربيات الوطن العربي وأفريقيا نقدم رابط سريع بدون تقطيع لمشاهدة المباراة، ويتصدر فريق الأهلي المسابقة برصيد ٣١ نقطة بينما الزمالك في المركز الرابع برصيد ٢٦ نقطة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع في الدوري المصري 

ويسعى كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتوسيع الفارق والابتعاد بصدارة جدول الترتيب من أجل استعادة درع الدوري المصري الممتاز والذي يستقر في قلعة نادي الزمالك منذ موسمين، بينما يرغب فييرا في الانتصار اليوم للكتيبة البيضاء من أجل تقليص الفارق والمنافسة على اللقب الثالث على التوالي.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في قمة الدوري المصري 

وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويعاني الأهلي قبل لقاء القمة من غياب عدد من أبرز نجومه بسبب الإصابة على رأسهم البرازيلي سافيو ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق بينما يعود لقائمة الفريق كهربا.

رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في القمة ١٢٥ 

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