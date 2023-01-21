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السبت 21 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في القمة ١٢٥ للدوري المصري

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة ١٢٥ لبطولة الدوري الممتاز ويدخل المارد الأحمر المباراة بدافع قوي لاستعادة درع الدوري الغائب منذ موسمين خاصة وأنه يتصدر جدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة وبفارق ٥ نقاط عن منافسه وحامل اللقب الزمالك الذي يحتل المركز الرابع ويسعى لتقليص الفارق اليوم من أجل إشعال المنافسة على اللقب.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة بدون تقطيع

وتبدأ المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويدخل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مباراة اليوم ضد الزمالك وتذاع بث مباشر بغياب ٩ لاعبين دفعة واحدة أبرزهم البرازيلي سافيو ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق بينما استعاد جناحه محمود كهربا وتألق في المباراة الماضية ضد سموحة.

رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وتنقل البوابة نيوز البث المباشر للمباراة عبر قناة أون تايم سبورت ويعد ديربي الأهلي ضد الزمالك هو الأشهر في الكرة العربية والافريقية والمباراة لها طابع خاص نظرا للشعبية الجارفة للفريقين وتزداد أهمية مباراة الأهلي والزمالك اليوم بسبب موقف الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك 

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