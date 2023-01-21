غرفة عمليات الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ لم ترصد مخالفات

السبت 21/يناير/2023 - 02:37 م

أدى، 62 ألف و 985 طالب وطالبة، أول امتحانات الشهادة الاعدادية ب 334 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما أدى 23 ألف و288 طالب وطالبة امتحان الصف الثاني الثانوي في مادتي الفيزياء والأحياء للشعبة العلمية والتاريخ وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وتغيب عن أداء الامتحان 115 طالب وطالبة.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات من خلال جولة تفقدية، إضافة لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 62 ألف و985 طالب وطالبة، أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية من خلال 334 لجنة أساسية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وتغيب عن أداء الامتحان 187 طالب وطالبة، وغداً يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والجبر.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للملاحظين أو للطلاب وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب مشيراً إلى أنه يسمح لرئيس اللجنة فقط بذلك لسهولة التواصل معه وقت الضرورة.