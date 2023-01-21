بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الأسبوع ٢١ للدوري الإنجليزي

السبت 21/يناير/2023 - 12:44 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن مباريات الجولة ٢١ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج لكرة القدم، محمد صلاح يقود ليفربول اليوم من أجل الخروج من أزمة العروض والنتائج السيئة للريدز الذي يحتل المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة ويبتعد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهله لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة بث مباشر بدون تقطيع لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

ويعاني أيضا تشيلسي من سوء النتائج وتقهقر الفريق للمركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بريميرليج قبل مباراة اليوم برصيد ٢٨ نقطة وهو نفس رصيد ليفربول الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف بينما يعاني نجم ليفربول محمد صلاح من ابتعاده عن المنافسة على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم والذي يتصدره هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد ٢٢ هدفا.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي يبدأ في الساعة ٢:٣٠ دقيقة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى كلوب المدير الفني لفريق الريدز للرد على الانتقادات التي تواجهه بسبب النتائج السيئة والصفقات الجديدة التي فشلت في الحفاظ على قوة ليفربول بعد رحيل ساديو ماني خاصة نونيز بالفوز اليوم على البلوز.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر