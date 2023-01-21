أيمن زهري: النظام التركي استباح التدخل في العراق وسوريا.. ودمشق شهدت تغييرًا ديموغرافيًا كبيرًا

السبت 21/يناير/2023 - 11:54 ص

قال أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة، إن هناك تغييرا ديموغرافيا كبيرا حدث في سوريا، خلال السنوات الماضية.

وأضاف زهري، حدث ذلك في سوريا منذ 2011 بعدما اتخذت عدد من القوى قرار بالتدخل تحت مظلة الجهاد وغيرها.

وأوضح أنه حدث تغيير ديموغرافي عنيف في سوريا، فهناك 6 ملايين مشرد، كما أن هناك النموذج العراقي الذي أصبح لديهم مليون نازح، وأشار إلى أن هناك 4 ملاين سوري تحت رحمة النظام التركي، حيث إنهم يضغطون سياسيا عن طريق السوريين على أوروبا، فالتغيير الديمقراطي كبير للغاية وفي وضع مؤسف تمامًا.

وأكد أن الممارسات التركية الحالية لا يمكن استغرابها بدءا من 2018، فقد استباحت التدخل في العراق وسوريا.

وانطلقت ندوة التغيير الديموغرافي في سوريا ووحدة الدولة الوطنية : الأبعاد، التداعيات وسبل المواجهة”، وذلك بمقر إقامة أنشطة مركز الفارابي، بالمنتدى الثقافي المصري، ضمن فعاليات “الموسم الثقافي السادس للعام 2023″.

وتتناول الندوة عددا من المحاور أبرزها: أبعاد وطبيعة التغيير الديموغرافي والدور التركي وتداعيات التغيير الديموغرافي على وحدة الدولة الوطنية السورية، وسبل وآليات مواجهة المخططات التركية للتغيير الديموغرافي في سوريا.