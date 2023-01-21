أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023

السبت 21/يناير/2023 - 09:31 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت 21 يناير 2023، في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، ليصل معدل زيادة الجرام الواحد لنحو 20 جنيها في المتوسط.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 2011 جنيها للبيع و2034 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 1760 جنيها للبيع و1780 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 لنحو 1509 جنيهات للبيع و1526 جنيها، وعيار 14 نحو 1173 جنيها للبيع و1187 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 14.1 ألف جنيه للبيع و 14.24 ألف جنيه للشراء، بينما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.011 مليون جنيه للبيع و2.034 مليون جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 62.6 ألف جنيه للبيع و63.3 ألف جنيه للشراء.