بالصور.. افتتاح مكتب توثيق حلوان الجديد بعد تطويره وتحويله إلى إلكتروني

السبت 21/يناير/2023 - 03:06 ص

في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، افتتح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، فرع توثيق مدينة حلوان بعد تطويره وتحويله من يدوي إلى إلكتروني.

يأتي ذلك بناء على تكليف من المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة المواطنين على أكمل وجه.

وحضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم، ووالمستشار سليمان صقر عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، والمستشار عمرو رئيس محكمة حلوان والدكتور محمد شفيق مدير التفتيش الفني للقاهرة الكبرى ونائبه الدكتور احمد سامي شبل والسيد عبد العال البدري أمين مكتب جنوب القاهرة ونائبيه أشرف جاب الله وهمت مصطفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال ياقوت، أن الفرع سيعمل بنظام الشباك الواحد، وفقا لمنظومة التحول الرقمي، وسيخدم جميع المواطنين في منطقة حلوان.

وأشار ياقوت إلى أن الفرع مجهز بأعلى التقنيات، ويعمل بنظام البصمة الإلكترونية ومرتبط بشكل مباشر بشبكة الإنترنت والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري.

كما أضاف أن الفرع سيكون جاهز للعمل فترة مسائية حتى التاسعة مساء يوميًا وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل.

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