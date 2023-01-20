"يوفوريا " أحدث إصدارات مصطفى عبدالعزيز بمعرض الكتاب

الجمعة 20/يناير/2023 - 09:50 م

يصدر جناح "كتبنا "بمعرض القاهرة الدولي كتاب " بعنوان "يوفوريا " للكاتب مصطفي عبدالعزيز وهو رائد أعمال ومدير تنفيذي بعدة بنوك استثمار، ويعد كتاب "يوفوريا" أول اعماله، والذي حاول فيه الجمع بين عالم البورصة وأدبيات أسواق المال في ظل رواية يعمل أبطالها حول هذا المجال ويتأثرون به بأشكال عدة.

يبدو هذا الكتاب أحيانًا وكأنه رواية ، وفي بعض الأحيان الأخرى وكأنه حلقات درامية قصيرة، وقد تظهر أحيانًا بعض الأفكار والمقالات المجردة ذات الأفكار العشوائية داخل سياق القصة مصطفى تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأمضى حياته العملية في مجال المال والبورصة لأكثر من عشرين عامًا.

يتوفر كتاب بمعرض الكتاب الدولي للكتاب بالتجمع الخامس خلال 24 يناير حتي السادس من فبراير المقبل ، بجناح كتبنا (أوتوميديا جروب) في صالة 2 -جناح C31