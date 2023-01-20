محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بمركز ومدينة أوسيم

الجمعة 20/يناير/2023 - 02:49 م

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل في نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتي شهر رمضان ، مشدداً على المتابعة اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أوسيم وتفقده لمنفذ بيع السلع الغذائية الذي اقامته المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لخدمه مواطني قري برطس وسقيل بمركز ومدينة أوسيم.

أوضح محافظ الجيزة، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين .

وخلال تفقده المنفذ أكد محافظ الجيزة للمواطنين علي توافر السلع الاساسية ( الزيت والارز والسكر وغيرها بكميات جيدة داخل المنافذ السلعية وبالأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين وذلك في اطار جهود الدولة نحو توفير كافه احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة .. موجها مديرية التموين بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لتمشيط الأسواق و التعامل الحازم حيال الممارسات الخاطئة لبعض التجار في حجب بيع السلع او احتكارها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شملت جولة المحافظ تفقد مخابز العيش البلدي بمركز ومدينة أوسيم حيث حرص علي وزن رغيف الخبز للتأكد من إلتزام المخابز بالمواصفات المحددة له الي جانب الاطلاع من المواطنين علي أراءهم في جودة الخبز وابرز المعوقات التي تواجههم .

رافق المحافظ خلال جولته السادة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر وهاله غريب مدير مديرية التموين وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء .