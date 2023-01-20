"العزاوي": انجاز كبير للعراق شعبا وحكومة بتنظيم وإحراز "خليجي 25 "

الجمعة 20/يناير/2023 - 11:05 ص

قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الامصار للدراسات والابحاث ان التنظيم الرائع والجهد الكبير الذي بذله العراقيون حكومة وشعبا وعلى كافة المستويات في بطولة كاس الخليج 25 والتي اقيمت في مدينة البصرة يوكد على قدرة هذا ألشعب في تجاوز ازماته والنهوض بكل جدارة نحو المستقبل.

واشار العزاوي الى ان نجاح حكومة السيد محمد شياع السوداني وتقديم كافة التسهيلات للاشقاء العرب وتذليل العقبات كان لها اثر كبير في نجاح البطولة وتتويج العراق بها بعد سنوات طويلة حرم العراقيون من لعب منتخبهم الوطني على ارضه وبين جمهوره.

واضاف العزاوي في تصريحات للتلفزيون الاسباني حيث يشارك العزاوي في معرض فيتور العالمي للسياحة اشار الى اهل البصرة تفننوا في إبراز الأصول العربية هناك من فتح بيوتهم للزوار، وهناك من أقام الولائم للضيوف الخليجيين، ومن أقام المضافات في الطرق، وهناك من هتف ورقص بكل الأهازيج العربية التي تشعرك بأن هناك مبالغة في إظهار الهوية العربية وهذا هو معدن العراقيين العربي الاصيل.

وردا على سؤال حول قدرات العراق على اقامات احداث عالمية قال العزاوي ان لدينا قدرات كبيرة ونعتمد على اشقاءنا العرب في الخليج ومصر والاردن لتنظيم احداث عالمية سواء رياضية او ثقافية.