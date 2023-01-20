تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2030

الجمعة 20/يناير/2023 - 08:47 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2023، وسجل سعر عيار 21، 1770 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات صباح الخميس، لتي سجل خلالها 1800 جنيه.

فيما سجل سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1526 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1187 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر، سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2034 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 14240 جنيهًا بالسوق المحلية.

وكشف تقرير gold Bullion، أسباب تراجع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بمقدار 20 جنيها في السوق المحلية ليسجل عيار 21 الأوسع تداولا 1770 جنيها للجرام، وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.