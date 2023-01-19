وزير الطاقة الروسي: مستعدون لتوقيع جميع الوثائق المطلوبة بشأن خط أنابيب غاز (باكستان ستريم)

الخميس 19/يناير/2023 - 10:14 م

قال وزير طاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إن روسيا وباكستان على استعداد لتوقيع الوثائق المطلوبة بشأن اتفاقية إنشاء خط أنابيب الغاز (باكستان ستريم).

وأوضح شولجينوف -في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس، أن خط أنابيب الغاز (باكستان ستريم) بين الشمال والجنوب تبلغ طاقته الاستيعابية إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وأضاف المسئول الروسي: "لقد ناقشنا بناء خط أنابيب الغاز الباكستاني بالتفصيل اليوم.. نحن مستعدون للتوقيع على الوثائق المطلوبة".

جدير بالذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء خط أنابيب الغاز بين الشمال والجنوب (باكستان ستريم) من قبل روسيا وباكستان في أكتوبر 2015، غير أنه تم تأجيل الإطار الزمني للتنفيذ عدة مرات.

ويُشار أيضا إلى أن وزير الطاقة الروسي سبق أن قال إن موسكو وإسلام أباد تواصلان محادثاتهما بشأن صادرات النفط الروسية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة حتى الآن.