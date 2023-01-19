اقرأ غدا في "البوابة".. قمع وانتهاكات.. البرلمان الأوروبي يصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية

الخميس 19/يناير/2023 - 09:19 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 20 يناير 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إضراب في فرنسا للاحتجاج على قرار ماكرون برفع سن التقاعد

قمع وانتهاكات.. البرلمان الأوروبي يصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية

اشتباكات جديدة في طرابلس تعيد الأزمة الليبية لـ "المربع صفر"

40 عاما في السجن.. سلطات الاحتلال تفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين

حوار مفتوح مع الطلبة الجدد.. الرئيس يتفقد الكلية الحربية ويشيد بمستوى إعداد الطلاب

السيسي يشاهد عددًا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة

الورقة البيضاء تتصدر.. البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس الجمهورية للمرة الـ 11