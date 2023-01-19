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الخميس 19 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. قمع وانتهاكات.. البرلمان الأوروبي يصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 20 يناير 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إضراب في فرنسا للاحتجاج على قرار ماكرون برفع سن التقاعد
قمع وانتهاكات.. البرلمان الأوروبي يصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية
اشتباكات جديدة في طرابلس تعيد الأزمة الليبية لـ "المربع صفر"
40 عاما في السجن.. سلطات الاحتلال تفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين
حوار مفتوح مع الطلبة الجدد.. الرئيس يتفقد الكلية الحربية ويشيد بمستوى إعداد الطلاب
السيسي يشاهد عددًا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة
الورقة البيضاء تتصدر.. البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس الجمهورية للمرة الـ 11

فرنسا البرلمان الأوروبي طرابلس الأسرى الفلسطينيين