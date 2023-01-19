الرئاسة الأوكرانية: الوقت حان للتوقف عن الخوف من بوتين

الخميس 19/يناير/2023 - 06:46 م

كررت أوكرانيا، اليوم الخميس، مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها دبابات و«التوقف» عن الخوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيدا مع موسكو، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على «تويتر» يقول «ليس هناك محظورات. من واشنطن إلى لندن، من باريس إلى وارسو، يقولون أمرا واحدا: أوكرانيا تحتاج إلى دبابات. إنه المفتاح لوضع حد للحرب. حان وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين واجتياز المرحلة الأخيرة».

وأعلنت كل من الدنمارك والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى عزمها تقديم عتاد حربي إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجوم الروسي على أراضيها ضمن حملة عسكرية مستمرة منذ أواخر فبراير 2022.