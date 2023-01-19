تراجع طفيف.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 19 يناير 2023

الخميس 19/يناير/2023 - 06:25 م

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 19 يناير 2023، تراجع طفيف بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1780 جنيها.

سعر ذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1777 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات أمس الأربعاء التي سجل خلالها 1800 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1526 جنيه

سعر ذهب عيار 14

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1187 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر

سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2034 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب 14240 جنيهًا بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب أوقية الذهب نحو 63 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2034 ألف جنيه.

كشف تقرير gold Bullion، أسباب تراجع الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بمقدار 20 جنيها في السوق المحلية ليسجل عيار 21 الأوسع تداولا 1770 جنيها للجرام، وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.

متوسط أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.