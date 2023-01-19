بث مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جرمان ضد النصر والهلال ميسي ومبابي في مواجهة رونالدو

الخميس 19/يناير/2023 - 05:25 م

بث مباشر تنتظره جماهير كرة القدم حول العالم لمشاهدة مباراة باريس سان جرمان ضد فريق النصر والهلال السعوديين حيث تشهد المباراة مواجهه بين نجوم كرة القدم في العالم ليونيل ميسي وكليان مبابي ضد كريستيانو رونالدو الذي يقود تشكيل النصر والهلال.

وتستضيف المملكة العربية السعودية المباراة المنتظرة والتى ستجمع كريستسانو رونالدو مع نجوم الهلال السعودي والنصر السعودي ضد فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ونجومه وأبرزهم ميسي الفائز بكأس العالم الأخيرة مع الأرجنتين في قطر.

وأعلن فريق باريس سان جيرمان في وقت سابق عن وجود عدد من الغيابات أمام نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس موسم الرياض اليوم حيث يغيب اللاعبون موكييلى وفيراتي ولافاليه وسيواصلون العلاج الطبيعي.

و ستكون المباراة هي الظهور الأول لرونالدو على الأراضي السعودية حيث لم يشارك في أول مباراتين مع النصر لتنفيذه عقوبة تعرض لها خلال وجوده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحمل رونالدو شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال حسبما أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

موعد مباراة النصر والهلال مع باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض

تنطلق مباراة الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال مع باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض

مشاهدة مباراة النصر والهلال مع باريس سان جيرمان بث مباشرعلى قنوات

قنوات SSC السعودية.

مجموعة قنوات beIN SPORT القطرية.

مشاهدة بث مباشر لمباراة باريس سان جرمان ضد النصر والهلال