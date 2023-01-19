«البوابة نيوز» تحصد شهادتي تقدير في مسابقة الصحافة المصرية 2022

الخميس 19/يناير/2023 - 04:08 م

أعلنت نقابة الصحفيين، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2022 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار، المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.

البوابة نيوز تحصد جائزتين:

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة عفاف حمدي، في قسم صحافة المرأة، عن موضوع “العنف ضد الفتيات.. الجائحة مستمرة".

كما قررت منح الزميل ناصر ذو الفقار، شهادة تقدير في قسم التغطية الخارجية، عن موضوع “الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية إلى اهتمامات العرب”.