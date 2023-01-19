الصندوق العالمي للأبحاث: طوال القامة أكثر عُرضة للإصابة بـ6 أنواع من السرطانات

الخميس 19/يناير/2023 - 07:59 ص

أشار تحليل أجراه الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يفيد بأن الأشخاص طوال القامة هم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بـ6 أنواع مختلفة من السرطانات.

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ومن ضمنها النظام الغذائي والوزن وعادات نمط الحياة، مثل التدخين وشرب الكحول، التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالمرض. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادتنا. ووفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان الدولي، يعد طولك أحد هذه العوامل.

وحلل فريق البحث الأدلة العالمية على الصلة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان. وتوصل إلى أنه كان هناك دليل "قوي" على أنه كلما زاد الطول زاد خطر الإصابة بسرطان المبيض والبروستات والبنكرياس والقولون والمستقيم والثدي والكلى.

وبشكل أكثر تحديدًا، وجدوا أن كل خمسة سنتيمترات إضافية في الطول تزيد من المخاطر بالمقادير التالية:

- سرطان الكلى: زيادة خطر الإصابة بنسبة 10%

- سرطان الثدي قبل وبعد انقطاع الطمث: زيادة خطر الإصابة بنسبة 9 و11% على التوالي

- سرطان المبيض: زيادة خطر الإصابة بنسبة 8%

- سرطان البنكرياس: زيادة خطر الإصابة بنسبة 7%

- سرطان القولون والمستقيم: زيادة خطر الإصابة بنسبة 5%

- سرطان البروستات: زيادة خطر الإصابة بنسبة 4%.