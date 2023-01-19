دراسة حديثة: الكرنب المزروع في سماد من "البراز البشري" آمن للأكل

الخميس 19/يناير/2023 - 07:30 ص

فيلم The Martian عام 2015 والذي يحكي عن عالم الفضاء حيث تمكن بطل الفيلم من البقاء على قيد الحياة على سطح المريخ بعد استخدام برازه كسماد لزراعة البطاطس.

فيلم The Martian - زراعة البطاطس على سطح المريخ

وهذه التجربة التي تمت قد تكون غير هامة أو صعب أن يتم تجربتها وتحققها على سطح الأرض ولكن قام علماء بدراسة حديثة نتج عنها أن نبات الكرنب المزروع في سماد يحتوي على براز بشري آمن للأكل.

وهذا الاكتشاف يعتبر مهما جدا، لأنه على الرغم من أنه قد يبدو أن الأسمدة الحالية جيدة، إلا أنه من أجل معالجة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، ستحتاج البشرية إلى الانتقال إلى وجود أكثر قابلية لإعادة التدوير.

وهذا هو السبب في أن العلماء يتساءلون عن ميزة الحصول على الأسمدة الغنية بالمغذيات التي يجرفها الإنسان إلى محيطاتنا ومدافن النفايات، في حين أنه يمكن إعادتها بسهولة إلى التربة.

كما أن تحويلها إلى سماد بدلا من التخلص منها سيقلل من استخدام المياه، بينما تقلل إضافتها إلى الأرض أيضا من الحاجة إلى الأسمدة الاصطناعية، والتي يمكن أن تنجرف بعيدا عن الحقول إلى الأنهار والبحيرات وتتطلب الوقود الأحفوري لصنعها.

وتؤدي إحدى طرق صنعها، والمعروفة باسم عملية Haber-Bosch، إلى حوالي 1.8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

لذا فإن للأسمدة البشرية فوائدها بالتأكيد، طالما أنه لا يوجد خطر من أن الميكروبات الضارة أو آثار الأدوية يمكن أن ينتهي بها الأمر في المحاصيل، وهو ما أكدته جامعة هوهنهايم، شتوتغارت، الآن.

وقالت معدة الدراسة فرانزيسكا هافنر: نوضح هنا أن المنتجات المشتقة من إعادة تدوير البول والبراز البشري هي أسمدة نيتروجينية آمنة وصالحة لزراعة الملفوف. وأدى الاستخدام المشترك لأسمدة البول النيتروجينية والسماد البرازي إلى انخفاض طفيف في غلة المحاصيل، ولكنه قد يزيد محتوى الكربون في التربة على المدى الطويل، ما يعزز إنتاج الغذاء المقاوم للمناخ".

وتحدث معظم العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات في البول والبراز البشريين، مع وجود النيتروجين والبوتاسيوم في البول - إلى جانب كميات ضئيلة من المعادن مثل البورون والزنك والحديد - والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والكربون العضوي في البراز.