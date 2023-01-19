أكبر طائرة بالعالم تحقق رقمًا قياسيًا خلال رحلة مدتها 6 ساعات

الخميس 19/يناير/2023 - 07:15 ص

تمكنت أضخم طائرة بالعالم والتي تُدعى Stratolaunch Roc بالتحليق في السماء فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا مؤخرا لإكمال رحلة تجريبية استغرقت ست ساعات لتحقق رقما قياسيا جديدا.

وقامت الطائرة Stratolaunch Roc، برحلتها التجريبية الثانية أثناء حملها لمركبة اختبار الفصل Talon-A.



أكبر طائرة في العالم

وتعد Talon-A (TA-O) طائرة المجهزة للاختبار قابلة لإعادة الاستخدام ويبلغ طولها 28 قدما وباستطاعتها نقل الحمولات بسرعة تفوق سرعة الصوت - أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت. وتعد الرحلة خطوة مهمة لتقدم الشركة نحو اختبار الفصل وأول رحلة تفوق في سرعتها سرعة الصوت من TA-1 خلال النصف الأول من عام 2023.

وتضمنت الأهداف الأساسية للرحلة، وهي الرحلة التاسعة للمركبة، الطيران خارج منطقة موهافي المحلية لأول مرة وتقييم بيئة الفصل.

وقال “زاكاري كريفور” الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ستراتولونش، في بيان: "يواصل فريقنا المذهل إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبار".

ويعتبر عمل اختبارات طيران Talon-A واحدة من سلسلة مركبات Talon والتي تعمل بالطاقة الصاروخية التي طورتها Stratolaunch والتي من الممكن أن تصل إلى سرعات تصل إلى 6 Mach، أو ستة أضعاف سرعة الصوت.