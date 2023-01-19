دراسة حديثة تكشف طرق تجنب ظهور الشيب بمرحلة الشباب

الخميس 19/يناير/2023 - 06:30 ص

يظهر عند بعض الناس بداية ملامح الشيب في سن مبكرة، ويعتبر الشيب دلالة من دلائل التقدم في السن، لكن ظهوره في سن مبكرة يُفاجئ الجنسين، وقد يعتبر بمنزلة الكابوس. ولكن لماذا يظهر الشيب عند بعض الناس في سن مبكر من غيرهم؟

أعلنت أخصائية أمراض الحساسية والمناعة والأمراض الجلدية والتناسلية “سفيتلانا توربوفسكايا”، أن سبب ظهور الشيب في سن مبكرة قد يكون بفعل عامل الوراثة أو من أمراض المناعة الذاتية. وذلك كما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وأوضحت الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أن صبغة الميلانين تعطي لونا للشعر. أي أن الشعر الرمادي يفتقر إلى الميلانين.

وتقول: "وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications، يرتبط ظهور الشيب مبكرا بالحمض النووي. وقد حدد العلماء في هذه الدراسة، الجين الأول المرتبط بالشيب وهو IRF4، الذي يلعب دورا مهما في إنتاج الميلانين".

وتضيف، تعاني أجيال بعض العوائل من الشيب المبكر. وهذا ليس مرضا، بل يشير إلى أنهم وراثيا لا يمكنهم إنتاج صبغة الميلانين بالكمية المطلوبة. وقد أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد، أن الجهاز العصبي الودي، المرتبط بالاستجابة للتهديدات الخارجية، مسؤول عن بصيلات الشعر غير المصبوغة. هذا يساهم في ظهور الشيب.

وتقول: "لتجنب ظهور الشيب مبكرا، يجب التقليل من مستوى الإجهاد. كما أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر في ظهور الشيب. لأن نقص فيتامين В12 والحديد والزنك وفيتامين D3 يؤدي إلى نقص صبغة الميلانين في الشعر. لذلك ينصح الخبراء بإضافة الجوز واللحوم الخالية من الدهون والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي".