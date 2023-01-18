السعودية والأمم المتحدة تبحثان جهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية

الأربعاء 18/يناير/2023 - 05:30 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، جهود المملكة والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بوزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، في مدينة دافوس السويسرية، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".