دار المعالي تصدر كتاب "الوعي الإداري" للكاتب محمد محرم

الأربعاء 18/يناير/2023 - 04:00 ص

أصدرت دار المعالي للنشر والتوزيع، كتابا بعنوان "الوعي الإداري" خطوات عملية لبناء عقلية إدارية رشيدة للكاتب محمد محرم.

وقال الكاتب محمد محرم إن فكرة هذا الكتاب جاءت من خلال ممارسة الكثير من الشباب للإدارة وهو لا يحسن فهم مبادئها وأصولها، موضحًا أنه لا غنى عنها لأي ممارس في عالم الأعمال فكان هذا الكتاب الذى حاول فيه وضع لبنة لبناء الوعي الإداري.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن الكتاب سيكون متواجدا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2023.

وعرض في هذا الكتاب تعريف الإدارة وبيئتها، ووظائف الإدارة الأربعة، وعلاقة الإدارة بالعلوم الأخرى، والأنظمة الإدارية، وأساسيات التخطيط وقيمه خصائصه، ومرحلة تصميم الهيكل التنظيمي، والعلاقة بين التخطيط وبين التنظيم وبين التوجيه، وما هي المعايير الرقابية؟.

وأوضح أنه لم يكن هذا هو الكتاب الأول له فكتابه الأول كان بعنوان "من عادي إلى ريادي" والذي كان يتناول بدء المشروعات وإنشائها وجدت كثيرا ممن بدأ مشروعه الخاص يعاني من أزمات مالية أرجعتها إلى سوء استخدام مصادر الأموال؛ فكان كتابي الثاني الوعي المالي والذي يدور حول إدارة الأموال.