لوسي تخرج عن صمتها وتصدر بيانًا بشأن أزمة الحفيد

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 08:56 م

خرجت الفنانة لوسي عن صمتها، وأصدرت بيانا بعد الأزمة التى حدثت فى مسرحية الزعيم، والتى تقوم ببطولتها، وتم اتهامها بضرب 3 ممثلين علي خشبة المسرح بالإضافة لخروجها عن النص، وردًا علي ما تم إثارته حول الأزمة قالت لوسي في البيان :

ردا على ما يثار بشأن مسرحية الحفيد ونظرا لكثرة الأقاويل، وعلى ذلك أود أن أوضح الحقيقة أن ما حدث هو مجموعه من التجاوزات والخروج عن النص، وعليه تم إخطار إدارة المسرح القومى بكل تفاصيبل تلك التجاوزات واعتراضى عليها جملة وتفصيلا.

وبعد أن تتعهد الإدارة بعدم تكرار تلك التجاوزات ، والعمل جاهدة على احتوائها، وكذلك قيام إدارة المسرح القومى بإصدار أكثر من منشور بمنع أى تجاوزات أو خروج عن النص ، ويقوم فريق العمل جميعه بالتوقيع على تلك المنشورات ، وطلب تهدئة الأمور حتى يتم استكمال العمل حرصا على العمل وقيمته وحرصا على الفنانين والعمال والمشاركين فيه .

وبالفعل فمت بتحمل الأمر ومحاولة الاصلاح واستمريت فى العرض لمدة 44 ليلة عرض بالاضافه الى البروفات الا انه ومع استمرار وتزايد التجاوزات ، وتعليق كثير من مشاهدى العمل فى المسرح على تلك التجاوزات والخروج المتزايد عن النص .

وعليه قمت بالاتصال بالسيده الفاضله وزيرة الثقافه ،وبعد شرح الموضوع لسيادتها طلبت ان اتقدم بشكوى رسميه مكتوبه بتلك التجاوزات .

وعليه قمت بعمل شكوى مكتوبه وتم احالتها للبيت الفنى للمسرح ، وحضرت للمستشار القانونى بالبيت الفنى للمسرح وادليت بكافة التفاصيل ، وبعد التحقيقات التى تمت فى البيت الفنى للمسرح ، قامت الاداره القانونيه بعد تحقيقاتها باحالة الموضوع للنيابه الاداريه للتحقيق فى تلك التجاوزات .

وهذا ما حدث .

وعليه فانا احب ان اوضح باننى لم اتقدم ببلاغ للنيابه ضد اى شخص وكل ما تم هى شكوى بالمخالفات والتجاوزات التى حدثت معى اثناء العرض .

واوكد على احترام كافة التحقيقات التى تجريها كافة الجهات القضائيه ، ومستعده للمثول امام كافة جهات التحقيق .

وردا على مداخلات بعض المشاركين السابقين فى العمل فى بعض البرامج المختلفه ، اود ان اشير الى ان كل ما جاء على لسانهم غير صحيح ومخالف تماما للواقع ، حيث تم تجديد تعاقدى لثلاث مرات متتاليه من جانب ادارة المسرح ،

كذلك اؤكد باننى لا اقبل باى شكل من الاشكال التجاوز فى حقى او اسناد وقائع غير حقيقيه ، وعلى ذلك فاننى كلفت المستشار القانونى باتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاه اى شخص يتجاوز او يسند لى اى اتهام على غير الحقيقه .

يذكر أن مسرحية الحفيد تناقش قضية الأسرة في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تتناول الأسرة التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون وعي، وتأثير ذلك على الأطفال، بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

يشارك فى بطولتها لوسي وعابد عناني وتامر فرج ومحمد مبروك وشريهان الشاذلي ويوسف المنصور ورنا خطاب وزينب العبد ومحمود عبدالرازق وندا عفيفي وعبدالباري سعد، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.