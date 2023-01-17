على رأسهم صالح جمعة وباسم مرسي.. ميدو يسبتعد 6 لاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:36 م

استبعد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، 6 لاعبين من قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، لحساب منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر ميدو على استبعاد كل من عبد الرحمن مجدي، صالح جمعة، باسم مرسي، أحمد محسن، حمدي النقاز، وأحمد عادل عبد المنعم، لأسباب فنية، نظرًا لابتعاد السداسي عن مستواهم الفني والبدني في الفترة الماضية.

وتأتي قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسه المرمي: محمد فوزي _ محمد كوكو _ عبدلله جمال

خط الدفاع : باهر المحمدي _ محمد هاشم_ كريم عرفات _ عصام صبحي _ احمد عبدالوهاب _ محمد نصر _محمد دسوقي

خط الوسط: عماد حمدي _ محمد حسن _ عمرو الوحش _ احمد مدبولي _ مصطفي فارس _ محمد بيومي _ مخلوف_ محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: حسن صابر _ فراس شواط_ ياو انور _ محمد الشامي _ عمر الساعي.

ويبحث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للدراويش، عن تحقيق فوزه الأول مع الدراويش، بعد قيادة الفريق في 4 مباريات، خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي، وخسر أمام حرس الحدود، بهدفين دون رد، وخسر في لقاء الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدورى العام في المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد خوض 13 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصارًا وحيدًا، وتعادل في 4 آخرين، وتلقى 7 هزائم.