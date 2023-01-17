أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 09:15 ص

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 17 يناير 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 2011 جنيها للبيع مقابل 2046 جنيها للشراء، كما سجل سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1760 جنيه للبيع، مقابل 1790 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1509 جنيهات للبيع، مقابل 1534 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1173 جنيها للبيع ، مقابل 1193 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 12 الأدنى بين الأعيرة الذهبية نحو 1006 جنيهات للبيع ، مقابل 1023 جنيها للشراء.

الأونصة بيع 62,555 شراء 63,622 جنيه

الجنيه الذهب بيع 14,080 شراء 14,320 جنيه

الكيلو بيع 2,011,429 شراء 2,045,714 جنيه

